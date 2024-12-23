TEPAV: Eylülde tarım ve imalatta istihdam azaldı

TEPAV tarafından hazırlanan rapora göre eylül ayında inşaat sektöründe istihdamın yüzde 7,3 oranında artış gösterirken, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 oranında yükselme yaşandığı kaydedildi.

Raporda, imalat sektöründeki istihdam yüzde 1,3 oranında azaldığına dikkat çekilerek, son üç aydır tarım sektöründe de istihdamda daralmalarının devam ettiği kaydedildi.

Hizmet sektörlerinde büyüme dikkat çekiyor

Hizmet sektörlerinde istihdam değişimlerinin de çeşitlilik gösterdiği belirtilen raporda, gayrimenkul sektöründe yıl genelinde düşüş yaşandığı, uluslararası örgütler ve temsilcilik faaliyetlerinde de yüzde 6 oranında gerileme olduğu ifade edildi. Buna karşın, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,6, eğitim sektöründe yüzde 3,9, insan sağlığı ve sosyal hizmetlerde yüzde 11,6 oranında artış kaydedildi.

Deprem bölgesinde iş yeri sayıları artışta

Eylül ayında iş yeri sayılarında en fazla artış İstanbul’da gerçekleşirken, deprem bölgelerindeki büyüme oranları da dikkat çekti. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde iş yeri sayılarında yüksek oranlı artışlar gözlendi. Özellikle Adıyaman’da yüzde 37,4 oranında artış kaydedildi.

İstihdam büyük ölçekli işletmelere kayıyor

2024 genelindeki verilere bakıldığında, büyük ölçekli işletmelerde istihdam payının yüzde 4,5 oranında arttığı, mikro işletmelerin istihdam payının ise gerilediği görüldü. Büyük işletmeler toplam istihdamın yüzde 22,2’sini oluştururken, mikro işletmeler yüzde 29,6’lık oranla ilk sırada yer aldı. Bu veriler, sektörel eğilimlerin yanı sıra ekonomik dinamiklerin bölgesel ve işletme ölçeğinde farklılaştığını ortaya koyuyor.