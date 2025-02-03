TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Ocak'ta yüzde 3,90 artış gösterdi

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Ocak 2025 verileri açıklandı.

Ocak ayında, gıda fiyatlarındaki değişim farklı ürün gruplarında büyük dalgalanmalara sahne oldu. Özellikle taze meyve ve sebze kategorisinde kabak, roka ve karnabahar gibi ürünlerde fiyat düşüşleri gözlemlenirken limon, pırasa ve nar gibi ürünlerde ise önemli artışlar yaşandı.

Taze meyve ve sebzelerin dışındaki diğer gıda maddelerinde de fiyat artışları dikkat çekti. Baklava, yoğurt ve hazır sütlü tatlılar gibi ürünlerde fiyatlar yükselirken hazır et yemekleri, balık ve zeytinyağında ise fiyat düşüşleri kaydedildi.

Ocak 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu, TEGE ile %35,2, Türk-İş mutfak enflasyonu ile %46,5, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile %45,7, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ile ise %47,2 olarak hesaplandı.

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından güncellenen Ücretliler Geçinme Endeksi, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) olarak yayımlanmaya başlandı. Bu güncellemeyle birlikte kapsam, yöntem ve gözlem sayısı da artırıldı.

Verilerin derlendiği 1-31 Ocak 2025 dönemi itibarıyla, diğer kuruluşların gıda enflasyonu hesaplamaları Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 4,97, İTO ÜGE ile yüzde 4,74, İTO İTÜFE ile yüzde 3,90 olarak belirlendi.