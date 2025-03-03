TEPAV perakende güven endeksi yeni yıla artışla başladı

Ocak ayında, son üç ayda işlerin iyileştiğini belirten perakendecilerin oranı yüzde 35,1 olurken önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 24’ten 31,9’a yükseldi. Motorlu taşıtlar sektöründe, yılbaşına özel kampanyalar ve fiyat artışı beklentisinin etkisiyle talep artışı yaşandı. Önümüzdeki üç ayda satış fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 66,2’den 68,4’e çıktı.

Perakende güveni geçen aya ve yıla göre arttı

TEPE değeri, geçen yılın aynı dönemine göre 22,3 puan, geçen aya göre ise 14,5 puan arttı. Yıllık bazdaki artışta, geçtiğimiz üç ayda işlerin durumu ve önümüzdeki üç aya yönelik satış beklentilerindeki iyileşme etkili oldu. Öte yandan, mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olması endeks üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Perakendecilerin satış beklentisi yükseldi

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentileri Ocak 2025’te 20,0 puana ulaştı. Bu değer, bir önceki aya göre 18,7 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 34,6 puan artış gösterdi.

TEPE anketine katılan perakendecilerin yüzde 31,9’u işlerinde iyileşme beklerken değişiklik olmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 37,3’ten 52,5’e yükseldi. İşlerinin kötüleşeceğini öngörenlerin oranı ise yüzde 15,6 olarak kaydedildi. İyileşme beklentilerinde yaz sezonu, Ramazan ayı ve bayramın yaklaşması ile ekonomide toparlanma beklentileri öne çıkarken kötüleşme beklentilerinin nedenleri arasında enflasyon, alım gücündeki düşüş ve talepte daralma yer aldı.

Perakende güveni en fazla motorlu taşıtlar sektöründe arttı

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, motorlu taşıtlar ve "diğer" (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye vb.) kategorilerinde yıllık bazda ortalamanın üzerinde bir artış yaşandı. Buna karşın, yiyecek-içecek, tütün ürünleri, bakkal ve büyük marketler, tekstil ve hazır giyim, mobilya ve ev içi kullanım ürünleri ile elektrikli ev aletleri sektörlerinde artış ortalamanın altında kaldı.

Bölgesel dağılımda Doğu Karadeniz öne çıktı

Bölgesel bazda incelendiğinde Ocak 2025’te Doğu Karadeniz, İstanbul, Batı Karadeniz, Batı Marmara, Akdeniz, Orta Anadolu ve Ege bölgelerinde perakende güveni ortalamanın üzerinde artış gösterdi. Ortadoğu Anadolu, Doğu Marmara, Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde ise artış ortalamanın altında kaldı. Kuzeydoğu Anadolu, perakende güveninin azaldığı tek bölge oldu.

Türkiye, AB ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde

Ocak ayında, yıllık bazda perakende güveni en fazla Avusturya’da artış gösterirken Türkiye, İsveç ve Kuzey Makedonya bu ülkeyi takip etti. AB-27 bölgesinde yıllık artış 1,1 puan, Euro Bölgesi'nde ise 0,9 puan olarak kaydedildi. Aylık bazda en yüksek artış Türkiye’de gerçekleşirken AB-27 ve Euro Bölgesi’nde perakende güveni -0,5 puan geriledi. Türkiye’nin perakende güvenindeki yıllık değişimin, AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde olduğu görüldü.