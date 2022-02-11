TEPAV: Perakende güveni 2022'ye düşüşle başladı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) çalışmasına göre perakende güveni yıla düşüşle başladı.

TEPAV Perakende Güven Endeksi(TEPE), Ocak 2022’de bir önceki aya göre 1,4 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puanlık artışla -13,1 puan değerini aldı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, TEPE değerinin yıllık artışında 1 Aralık 2020 itibariyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamaları kaynaklı 2021 yılı perakende güveninde yaşanan önemli düşüşlerin etkili olduğu düşünülüyor. TEPE’nin geçen aya kıyasla azalışında mevcut stok düzeyinin normalin üstünde olması etkili oldu.

“Akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb. sektörleri kapsayan “Diğer” sektörü Ocak ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Ocak ayı perakende güveninde en fazla artış Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görüldü. Ocak ayında düşüşün devam etmesiyle Türkiye, perakende güveninde AB-27 ve Euro Bölgesi’nden olumsuz yönde ayrıştı.

Perakende güveni geçen yıla göre artış, geçen aya göre azalış gösterdi. TEPE değeri, Ocak 2022’de -13,1 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan artarken, geçen aya göre 1,4 puan azaldı. TEPE değerinin yıllık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 8,3 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 9,5 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya göre iyileşirken, geçen yıla kıyasla geriledi. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ocak 2022’de -18,9 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 8,6 puan artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre 11,7 puan azaldı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla ve geçen aya kıyasla kötüleşti. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Ocak 2022’de -53,3 puan değerini alarak Aralık 2021’e göre 17,4 puan, Ocak 2021’e göre 8,4 puan azaldı.