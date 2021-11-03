TEPAV: Perakende güveninde toparlanma hız kesti

Perakende güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre 1 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 5,3 puanlık artışla -6,5 puan değerini aldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksinin(TEPE) 142. sayısı yayımlandı. TEPE’nin geçen yıla kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki iyileşme ile mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması etkili oldu.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi bir önceki aya ve yıla kıyasla geriledi. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ekim 2021’de -15,4 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2,9 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 16,8 puan azaldı.

Perakende güveni en fazla “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektöründe arttı.Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Ekim 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “motorlu taşıtlar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörlerinde artış gerçekleşirken, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörlerinde azalış oldu.

Perakende güveni en çok Orta Anadolu Bölgesi’nde arttı.Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Ekim 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da 10 puanın üstünde artışlar gerçekleşirken, Batı Anadolu, Ege, Doğu Marmara, İstanbul ve Batı Karadeniz bölgelerinde artışlar daha düşük oldu ve Akdeniz, Batı Marmara, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde ise azaldı. En fazla azalış -14,0 puan ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı.