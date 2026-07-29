TEPAV temmuz verilerini açıkladı: Gıda fiyatları aylık yüzde 0,93 arttı

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yayımladığı Temmuz 2026 TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) bültenine göre, 1-25 Temmuz döneminde gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0,93 arttı. Böylece bir önceki aya göre gıda fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanırken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 32,8 olarak hesaplandı.

Temmuz ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en fazla düşen ürünler karpuz, taze fasulye ve salatalık oldu. Aynı dönemde en yüksek fiyat artışları ise çarliston biber, diğer taze biber çeşitleri ve kuru soğanda görüldü.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünler arasında en belirgin fiyat artışları diğer pastane ürünleri, maden suyu ve soda ile turşuda gerçekleşti. Buna karşılık tavuk eti, yumurta ve sakatat fiyatlarında gerileme kaydedildi.

KKTC'de aylık gıda enflasyonu yüzde 1,01

TEPAV'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hazırladığı KKTC-TEGE verilerine göre ise 1-25 Temmuz döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 1,01 olarak hesaplandı.