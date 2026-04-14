TEPAV: Türkiye’de perakende güven martta toparlandı, yıllık bazda zayıf kaldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) yayımladığı verilere göre, TEPE endeksi Mart 2026’da -4,6 puan seviyesinde gerçekleşti.

Bu seviye, perakende güveninde bir önceki aya göre 10,5 puanlık artışa işaret etti. Böylece şubat ayındaki belirgin zayıflamanın ardından perakende sektöründe kısa vadeli bir toparlanma görüldü.

Ancak aynı dönemde endeks, Mart 2025’e göre 12,6 puan daha düşük kaldı. Bu da perakende sektöründe aylık iyileşmeye rağmen genel görünümde kırılganlığın devam ettiğini gösterdi.

Satış beklentileri güçlendi

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri, Mart 2026’da 3,3 puana yükseldi.

Buna göre, gelecek üç aya ilişkin satış beklentileri bir önceki aya göre 12 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan arttı.

Anket katılımcıları arasında, önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 5,4’ten yüzde 13,5’e yükseldi. İşlerinde değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 92,8’den yüzde 84,5’e geriledi.

Katılımcıların yüzde 2’si ise işlerinde kötüleşme beklediğini bildirdi.

Geçen yıla göre işlerin durumu hâlâ daha olumsuz

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumuna ilişkin değerlendirmeler, Mart 2026’da -41 puan oldu.

Bu gösterge, Şubat 2026’ya göre 34,5 puan iyileşirken, Mart 2025’e göre 45,9 puan geriledi.

Ankete katılanların yüzde 22’si geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, yüzde 63’ü işlerinde düşüş yaşandığını ifade etti. Yüzde 15 ise işlerinde değişiklik olmadığını bildirdi.

Bazı alt sektörlerde zayıflık belirginleşti

Alt sektörler bazında bakıldığında, yıllık karşılaştırmada “diğer” kategorisi (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye gibi alanlar) ile motorlu taşıtlar sektöründeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Buna karşılık, mobilya ve ev içi kullanım ürünleri, elektrikli ev aletleri, bakkal-market ve büyük mağazalar, tekstil-hazır giyim-ayakkabı ile yiyecek, içecek ve tütün ürünleri sektörleri ortalamanın altında kaldı.

Bölgesel görünümde Batı Marmara zayıf kaldı

Bölgesel dağılımda, Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Marmara, Kuzeydoğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ortalamanın üzerinde performans gösterdi.

Buna karşılık Ege, Batı Anadolu, İstanbul, Batı Karadeniz ve Batı Marmara bölgeleri ortalamanın altında kaldı.

Verilere göre, perakende güveninde en belirgin düşüş Batı Marmara bölgesinde görüldü.

AB’de de perakende güven negatif bölgede kaldı

AB-27 Perakende Güven Endeksi de Mart 2026’da -5,6 puan seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’de perakende güveni mart ayında aylık bazda güçlü toparlanma gösterse de, yıllık değişim açısından AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının altında kaldı.