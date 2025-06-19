TESK Başkanı Palandöken: Sosyal güvenlikte adalet hâlâ sağlanamadı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), esnafın yerel sorunlarını istişare etmek amacıyla düzenlediği bölge toplantılarının dördüncüsünü Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Toplantıya 11 ilden birlik temsilcileri ve federasyon yöneticileri katıldı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomik dengenin sağlanması için toplumsal huzurun tesis edilmesinin önemine dikkat çekerek, “Ülkede huzurun hâkim olmadığı yerde iyi bir ekonomi de olmaz” dedi. Palandöken, esnafın sosyal güvenlik sistemindeki hak kayıplarına ve büyük sermayenin haksız rekabetine de değindi.

“Bağ-Kur’lu 18 saat çalışıyor, 9 bin prim günü isteniyor”

Sosyal güvenlik sisteminde adalet çağrısı yapan Palandöken, Bağ-Kur’luların emeklilikte mağdur olduğunu vurgulayarak, “Devlet memuru 7 bin 200 günde emekli olurken, esnaf 9 bin günde emekli olabiliyor. Bu eşitsizlik 15 yıldır sürüyor. Tek çatı hedefi vardı ama eşitlik tam anlamıyla sağlanamadı” dedi.

“Ayakta kalma süresi 3 yıla düştü”

Esnafın karşılaştığı bir diğer zorluğun ise meslekte kalıcılık olduğunu belirten Palandöken, “Eskisi gibi 40-50 yıllık esnaflar yok artık. İşletmelerin ayakta kalma süresi 3 yıl ile sınırlı” dedi.

TESK Başkan Vekili ve Diyarbakır ESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ise çözüm sürecine yeniden dönüş umuduna dikkat çekerek, “Bu bölgede barış olmadan ekonomi de istihdam da gelişemez” mesajını verdi.