THBB: Güven gerilerken inşaat faaliyeti canlılığını koruyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2025 Mayıs ayına ait endeks verilerini yayımladı. Faaliyet artarken güven düşmeye devam etti; sektörün sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri arttı.

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, faaliyet artışının sektör adına olumlu bir sinyal verdiğini ancak güven kaybının bu performansın sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirtti. Işık, “Beklenti ve güven endekslerindeki gerileme göz önüne alındığında faaliyetteki yükselişin geçici olduğu değerlendirilebilir” dedi.

İnşaat sektörünün maliyetlerinin satışlara oranla daha hızlı arttığını vurgulayan Işık, para politikasında faiz indirimi sürecine girilmemesi hâlinde sektörde daralma yaşanabileceği uyarısında bulundu.