Ticaret Bakanı Ömer Bolat şubat ayı işsizlik oranını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayına ait işsizik oranını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Bolat, "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurtiçi üretim ve istihdam desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

TÜİK, işsizlik oranının 0,2 puan azalarak şubat ayında yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

"Yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesi"

Bakan Bolat, 2025 yılı şubat ayına ait işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtip, şu açıklamalarda bulundu:

"İşsiz sayısı 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bin kişi olarak gerçekleşti.

Erkeklerde işsizlik oranı %6,7 olarak tarihsel olarak düşük seviyelerine yakın seyrederken, kadınlarda işsizlik oranı %11,0 ile yaklaşık 12 yılın (2013 Haziran: %10,8) en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

MAL VE HİZMETLER İHRACATINDAKİ ARTIŞ İSTİHDAMI KORUMAKTA, İŞSİZLİĞİ AZALTMAKTADIR.

TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistiklerine göre, 2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı %8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. (2012 Temmuz: %8,0)

2024 yılı genelinde genç nüfusta işsizlik oranı ortalama %16,2 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde (2012: %15,5) gerçekleşmişti.

2025 yılı Şubat ayında ise %15,0 seviyesinde kaydedilmiştir.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin azalarak 32 milyon 314 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı 0,3 puan azalışla %48,8 olmuştur."

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakan Ömer Bolat, ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini de belirtti:

İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır.

İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurtiçi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."