Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünler belli oldu

Ticaret Bakanlığı 2024 yılında Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılan şikâyetlerle ilgili verileri açıkladı.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvuru yapıldı. 762 bin 100 adet uyuşmazlık Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı.

Tüketiciler, 2024 yılında Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne en çok “bedel iadesi” talebiyle başvuruda bulundu. En çok da ayakkabıya ilişkin konular şikâyet edildi.

Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. 2023 yılında yapılan başvuruların 4 milyar lira olan parasal değerine göre yüzde 75 artış gerçekleşti.

Başvurular genelde e-Devlet üzerinden yapıldı

Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne yazılı olarak başvuru yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla da başvuruda bulunabiliyorlar.

Bu kapsamda, 2024’te yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirdi.

En çok ‘bedel iadesi’ istendi

Yaklaşık 293 bin başvuruda “bedel iadesi” talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise “ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi” talebinde bulunuldu. Diğer başvurularda ise, “ücretsiz onarım” ve “bedelden indirim” talepleri tüketiciler tarafından hakem heyetlerine iletildi.

En çok ayakkabı konusunda şikâyet geldi

Ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde 2024 yılında tüketiciler tarafından en çok ayakkabıya ilişkin konularda başvuru yapıldı.

Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2’si (100 bin 448 adet başvuru) ayakkabılar için yapıldı. Bu şikâyet konusunu yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800 adet) başvuruları izledi.

Sektörel bazda şikâyetler

Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en çok başvuru yüzde 58,79 perakende ticaret sektöründe (444 bin 485) kayıtlara geçti.

Bunu sırasıyla yüzde 10,14 ile finansal hizmetler sektörüne (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri sektörüne (74 bin 70) yönelik başvurular izledi.