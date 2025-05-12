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Ticaret satış hacmi martta yüzde 10,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mart ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 10,8 oranında artış gösterdi.

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Ticaret satış hacmi martta yüzde 10,8 arttı
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TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi mart ayında yıllık yüzde 10,8 arttı. Aylık bazda ise yüzde 5’lik artışa rağmen perakende satışlar yüzde 1,4 geriledi.

Alt kalemlere bakıldığında, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan-perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1 artarken, perakende ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 9,2 yükseldi.

Aylık artış yüzde 5, perakende geriledi

Mart ayında ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 5 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu taşıtlar ve motosikletlerin ticareti ve onarımı için satış hacmi yüzde 3,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 oranında artarken, perakende satış hacmi yüzde 1,4 oranında geriledi.

Toplam ciro şubatta yıllık bazda yüzde 33,4 arttıToplam ciro şubatta yıllık bazda yüzde 33,4 arttıEkonomik Veriler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA