Ticaret satış hacmi ve perakende satış hacmi haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait ticaret satış hacim endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 14,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 27,6 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,7 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,8 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,4 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,3 oranında arttı.