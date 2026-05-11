Google Haberler

Ticaret ve perakende satış hacmi martta aylık ve yıllık bazda arttı

TÜİK verilerine göre, mart ayında perakende ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 21,2 yükselirken, toplam ticaret satış hacmi yüzde 1,7 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu taşıt ve toptan ticaret satışlarında ise düşüş kaydedildi.

Ticaret ve perakende satış hacmi martta aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi martta bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 azalış gösterirken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 21,2 yükseldi.

TÜİK: Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 34,6 arttıTÜİK: Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 34,6 arttıEkonomik Veriler
Bakır fiyatları tarihi zirveye yaklaştıBakır fiyatları tarihi zirveye yaklaştıFinans
Petrol piyasasındaki tampon eriyor mu? 150 dolar senaryosu gündemdePetrol piyasasındaki tampon eriyor mu? 150 dolar senaryosu gündemdeEkonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar