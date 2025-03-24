TİM İhracat Talep Endeksi şubatta aylık bazda değişmedi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Talep Endeksi'nin 2025 yılı şubat ayına ait verileri açıklandı. Buna göre, endeks aylık bazda değişim göstermedi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,4 artışla 100,2 seviyesine ulaştı. Bu seviyeyle endeks, uzun dönem ortalamasının üzerine çıkmış oldu.

TİM'den yapılan açıklamaya göre; işsizlik, iş güveni, sanayi üretimi ve enflasyondaki gerilemelere karşın, tüketici güvenindeki yükseliş, talep endeksini uzun dönem ortalamasına ulaştırdı.

TİM İhracat Talep Endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış ile 100 puan olarak belirlenmişti.

Pazar Dayanıklılık Endeksi verileri

Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2025 yılı şubat ayında aylık bazda %0,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,1 artış göstererek 100,2 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasında seyretmesi, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına ulaştırdı.