TİM İhracat Talep Endeksi temmuzda aylık yüzde 1,0 azaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rapora göre, Temmuz 2O24'te, iş ve tüketici güvenindeki bozulmaların yanı sıra, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sınırlı kalması, talep endeksinin uzun dönem ortalamasının altında seyretmesine neden oldu.

Enflasyon beklentilerindeki bu sınırlı iyileşme, tüketicilerin ve işletmelerin gelecekteki ekonomik koşullara dair endişelerini artırmış ve bu da toplam talebi olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek faiz oranları ve fiyat seviyelerindeki belirsizlikler, tüketici harcamalarını ve yatırım kararlarını sınırladı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında aylık bazda %0,1 azalış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %0,4 artış ile 99,7 oldu. Küresel jeopolitik risk endeksindeki kısmi iyileşmeye karşın, ekonomik risk ve belirsizlikler ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumsuz etkilemiş ve endeksi uzun dönem ortalamasından sınırlı uzaklaştırdı.