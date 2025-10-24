TMB: İnşaatta büyüme sürüyor, sürdürülebilirlik riski artıyor

TMB’nin yeni raporuna göre, inşaat sektörü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,9 büyüdü.

Raporda, sektörün 11 çeyrektir kesintisiz büyüdüğü hatırlatılırken, yatırımların büyük ölçüde kamu kaynaklarıyla yürütülmesi, özel sektörün zayıf talep karşısında temkinli duruşu ve kredi koşullarının kısıtlayıcı etkisi nedeniyle büyümenin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik yaşandığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre, inşaat harcamaları yılın ikinci çeyreğinde nominal olarak yüzde 48,1 artarak 2,29 trilyon TL’ye, reel olarak ise yüzde 20,2 yükseldi. Raporda ayrıca, ciro endeksindeki artışın sektördeki ekonomik aktivitenin güçlendiğine işaret ettiği ifade edildi.

Yurt dışı projelerde dünya ikinciliği korundu

Türk müteahhitlik sektörü 2025’in ilk dokuz ayında yurt dışında 9,2 milyar dolarlık 128 proje üstlenirken, toplam proje değeri 546,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye, ENR Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde 45 firma ile dünya ikinciliğini sürdürdü.

Yönetmelik değişiklikleriyle dijitalleşme öne çıktı

TMB raporunda, “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması” ve “Şantiye Şefleri Yönetmeliği” değişikliklerinin sektörde dijitalleşme, şeffaflık ve verimlilik açısından önemli bir dönüm noktası oluşturduğu vurgulandı.

Rapora göre, günlük iş akışlarının dijital ortamda izlenmesi hedeflenirken, müteahhitlik yeterlilik kriterlerinin gevşetilmesinin yapı kalitesi açısından risk taşıdığı uyarısında bulunuldu.

Konut satışları yükselirken fiyatlar reel bazda geriliyor

2025 Eylül ayında Türkiye genelinde konut satışları yıllık yüzde 6,9 artışla 150 bin 657 olurken, reel bazda fiyatlar yüzde 0,8 geriledi. Yabancılara satışlar ise aynı dönemde yüzde 7,7 düşüşle 1.867 adette kaldı.