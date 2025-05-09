TMKŞ, KKB verileriyle 31 milyar TL’lik VDMK ihracı gerçekleştirdi

TMKŞ, KKB hizmetlerinden yararlanarak 31 milyar TL’lik VDMK ihraç etti.

TMKŞ açıklamasına göre, söz konusu ihraçların 21,7 milyar TL’si bireysel kredi ve alacaklardan, 9,2 milyar TL’si ise ticari kredi ve alacaklardan oluştu. TMKŞ, ihraç sürecinde KKB’nin sunduğu Bireysel Kredi Notu (BKN), Ticari Kredi Notu (TKN), Çek Endeksi ve Skoru, Bireysel ve Ticari Borçluluk Endeksleri gibi çeşitli veri kaynaklarını kullanarak kapsamlı risk analizi gerçekleştirdi.

Fonların performansına KKB verisiyle katkı

TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz, VDMK ihraçlarında KKB ile yürütülen iş birliğinin güçlü bir temel oluşturduğunu belirterek, “KKB’nin veri hizmetlerinin, kurucusu olduğumuz Varlık Finansmanı Fonları’nın performansı üzerinde pozitif etkisini açık biçimde gözlemliyoruz” dedi.

TMKŞ, bankalar ve finansman kuruluşlarının yanı sıra reel sektörden de çeşitli varlıkları devralarak, bu portföy üzerinden kurduğu fonlarla menkul kıymetleştirme işlemlerini sürdürüyor.

KKB: Veri temelli finansman, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin ise iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, veri temelli analizlerin finansal sistemin sağlıklı işleyişi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından taşıdığı önemin her geçen gün arttığını vurguladı.