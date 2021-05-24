TMO hububat satış fiyatlarını da açıklayacak

Fiyatlarla ilgili tartışma sürerken Toprak Mahsulleri Ofisi spekülatif hareketleri önlemek üretici ve sanayicilerin önünü görebilmesi için satış fiyatlarını da açıklayacak.

Son yıllarda satış fiyatlarını hasat bittikten sonra açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday, arpa, mısır gibi ürünleri yatırım aracı olarak kullananların spekülatif fiyat hareketlerini önlemek için hububat satış fiyatlarını da en kısa sürede açıklıyor.

İki kamyon ürünle fiyat artırılıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, dünya fiyatını, maliyetleri, piyasa koşullarını, kuraklığı ve tüketiciyi dikkate alarak hububat fiyatının belirlendiğini söyledi. Bu ürünlerde spekülatif hareketlere kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Ahmet Güldal konuya ilişkin sorularımızı yanıtlarken şunları söyledi: ” Çiftçinin alın teri üzerinden hiç kimsenin haksız kazanç elde etmesine izin vermeyeceğiz. Spekülatif hareketlere karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Öncelikle hasadın bitimini beklemeden en kısa zamanda hububat satış fiyatlarımız da açıklayacağız. Bakıyorsunuz iki kamyon arpayı borsaya getiren ton başına 2 bin 400 – 2 bin 500 lira fiyat deklare ediyor. Fiyatı spekülatif olarak yükseltiyor. Piyasada bir beklenti yaratıyor. Elindeki ürünü daha pahalıya satmak için ortam hazırlıyor. Yem fabrikaları fiyatlar yüksek diye şikayet ediyor. Bu spekülasyonla artan fiyatlar tüketiciye olumsuz yansıyor. Biz hem üreticimizi hem de 84 milyon tüketicimizi korumak zorundayız. Bu nedenle spekülatif fiyat artışlarını mutlaka önleyeceğiz. Satış fiyatlarının yanı sıra iç ve dış ticaretle ilgili gerekli önlemler de alınacak.”

Un ve yem sanayicisi maliyet artışından şikayetçi

Pandemi süreci ile birlikte dünyada hububat ve bakliyat talebinin artmasına bağlı olarak artan fiyatlar, buğday başta olmak üzere mısır, arpa gibi ürünler yatırım aracı olarak satın alınıyor. Türkiye’de de son yıllarda bu ürünler yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Buğday, arpa mısır gibi ürünleri hammadde olarak kullanan un,yem ve gıda sanayicilerinden daha fazla yatırım amaçlı olarak satın alan yatırımcılar, fonlar var. Sanayiciler de ürünü bu yatırımcılardan alıyor.

Üreticiden ucuza alınarak sanayiciye pahalı satılıyor

Yatırımcılar hasat döneminde daha düşük fiyata ürün alırken, hasat sonrası, ürün çiftçinin elinden çıktıktan sonra ürün fiyatını artırarak yüksek kar elde etmeye çalışıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, tüketiciyi korumak, un, yem ve gıda sanayine uygun koşullarda ürün temin etmek için ya stoklarındaki ürünü veya ithalat yaparak piyasayı düzenlemeye çalışıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, satış fiyatlarını açıkladığında en azından aylar itibariyle satış fiyatının ne kadar olacağı önceden görülmüş olacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin satış fiyatlarını belirlerken kar amacı gütmeden alış fiyatına yakın bir fiyat açıklaması bekleniyor.



