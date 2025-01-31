TOBB: 2024 yılında sanayi kapasite raporu yüzde 3,28 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 yılına ilişkin sanayi kapasite raporunu açıkladı.

TOBB'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı sonu itibarıyla 94.150 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu bulunmaktadır.

2023 yılında 97.346 olan Kapasite Rapor sayısı, 2024 yılında yüzde 3,28 azalışla 94.150 oldu.

Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43,27’sinde 1-9 arasında, %39,73’ünde 10-49 arasında, %8,15’inde 50-99 arasında, %6,17’sinde 100-249 arasında, %2,68’inde ise 250’den fazla çalışan bulunmaktadır.

2024 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre % 0,32 artışla 4.007.051 olmuştur.

Toplam çalışanların %5,11’i 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, %21,66’sı 10-49, %13,49’u 50-99, %22,33’ü 100-249, %37,42’si ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edilmektedir.

Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (761.209), Bursa (335.441), İzmir (262.768), Kocaeli (255.979) ve Ankara (233.671) olmuştur.

En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Iğdır (1.298), Hakkâri (783), Tunceli (586), Ardahan (577), Bayburt (239) ’dur.

2023-2024 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı %63,06’dan %62,58’e düşerken, Büyük firmaların payı % 36,94’ten %37,42’e yükselmiştir.

En çok istihdam artışı nerelerde oldu?

2023 ile karşılaştırıldığında 2024’te sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler; Sakarya (% 20,60), Iğdır(%16,73), Yozgat (%14,12), Zonguldak (%11,86), Kırıkkale (%10,52).

2023 ile karşılaştırıldığında 2024’te sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler;

Malatya (-%14,64), Bayburt (- %20,33), Gümüşhane (-%20,40), Muş (-%26,46), Ağrı (-%30,97).

Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış; Orta Anadolu (%3,89), Batı Anadolu (%3,34), Batı Karadeniz (%3,26) şeklinde gerçekleşmiştir."