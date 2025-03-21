TOBB açıkladı: Türkiye'de kurulan şirket sayısı şubatta azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 17,3 azalarak 9 bin 131, kapanan şirket sayısı yüzde 12 gerileyerek 1720 oldu.

Aynı dönemde kooperatif sayısı yüzde 42,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38 azaldı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 ve kooperatif sayısı yüzde 20,7 azalış kaydederken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,7 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,6 ve kooperatif sayısı yüzde 9,6 azalış gösterdi.

En çok şirket İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan 9 bin 315 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ünü limitet şirketler, yüzde 10,7'sini anonim şirketler, yüzde 2'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,4'ü Ankara ve yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 964'ü ticaret, 1394'ü inşaat ve 1240'ı imalat sektöründe yer aldı. Söz konusu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 585'i inşaat, 486'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 114'ü imalat faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

En çok hangi sektörde şirket kapandı?

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 622'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 246'sının imalat, 153'ünün inşaat faaliyetleri sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 557'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 262'sinin inşaat ve 156'sının imalat faaliyetleri sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Şubatta 184 kooperatif kurulurken, bunların 118'i konut yapı, 29'u işletme, 8'er tanesi de tarımsal kalkınma kooperatifi ve motorlu taşıyıcılar kooperatifi alanında işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 495 yabancı ortak sermayeli şirketin 21'i İran ve 12'si Almanya ortaklı olarak faaliyete başladı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 64'ünün anonim, 431'inin limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Söz konusu şirketlerin 123'ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 46'sı bilgisayar programlama faaliyetleri, 42'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri alanında kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,3'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.