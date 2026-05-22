TOBB: Nisanda kapanan şirket sayısı yüzde 70,5 arttı

Türkiye’de nisanda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,5 artarak 10 bin 853’e yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 70,5 artışla 3 bin 85 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 29,5 artışla 8 bin 379'dan 10 bin 853'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 70,5 artarak 3 bin 85'e yükseldi. Martta 1809 şirket kapanmıştı.

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 19,6 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
