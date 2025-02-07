TOBB, ocak ayına ait Sanayi Kapasite Raporu sayısını açıkladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ocak ayı için onaylanan kapasite raporları sayısını duyurdu.

Buna göre, Ocak 2025'te 5 bin 543 Sanayi Kapasite Raporu onaylandı.

TOBB tarafından tarafından yapılan açıklamada, ocak ayında onaylanan kapasite raporu sayısının ocak 2024'e göre yüzde 18,5 (865 adet) artarak 5 bin 543 olduğu kaydedildi.

Toplam çalışan sayısı

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı ise ocak 2024'e göre 3 bin 877 adet azalarak ocak 2025'te 93 bin 453 oldu.

Aktif Kapasite Raporları'na göre toplam çalıșan sayısı ise Ocak 2024’te

3.989.687 iken yüzde 7 (281.815) azalarak, Ocak 2025’te 3.707.872 olarak

belirlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, geçtiğimiz günlerde 2024 yılında Sanayi Kapasite Raporu'nun yüzde 3,28 azalışla 94.150 olduğunu açıklamıştı. Buna göre, istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara olmuştu.