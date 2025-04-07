TOBB verileri açıkladı! Mart ayı sanayi kapasite raporu belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Mart 2025’te onaylanan kapasite raporu sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 5,7 azalarak 4.179 oldu. Şubat ayında bu sayı 4.432 olarak kayıtlara geçmişti.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'nda yer alan aktif kapasite raporu sayısı da Mart ayında geriledi. Şubat’ta 94.062 olan aktif rapor sayısı, yüzde 0,3’lük düşüşle 93.728’e indi.

Toplam çalışan sayısı martta azaldı

Çalışan sayısında da dikkat çeken bir azalma görüldü. Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalışan sayısı, Şubat 2025’te 3.037.720 iken Mart ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 2.909.024 olarak belirlendi.

Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.