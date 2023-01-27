Tokyo'da enflasyon yaklaşık 42 yılın zirvesinde
Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları, Ocak'ta yaklaşık 42 yılın en hızlı artışını kaydederek, Merkez Bankası'nı (BOJ) ekonomiye verdiği desteği kademeli olarak kaldırması için baskı altında tuttu.
Haber Merkezi
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Ülke genelindeki eğilimlere dair öncü gösterge olarak kabul edilen, petrol fiyatlarının dahil olduğu ancak taze gıda fiyatlarının çıkarıldığı Tokyo çekirdek tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %4.3 yükseldi.
Aralık'ta %3.9 yükselen çekirdek enflasyonun Ocak'ta %4.2 yükselmesi bekleniyordu.