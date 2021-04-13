Toplam ciro endeksi şubatta yüzde 30,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,4 yükseldi.

Sanayide yıllık artarken, aylık bazda azaldı

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 37,7 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de şubatta, bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 5,6 yükseliş gerçekleşti.

Hizmet ciro endeksi yıllık yüzde 11,3 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 11,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi önceki aya göre yüzde 3,5 arttı.