Toplam ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 105,4 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 105,4 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 105,4 oranında artış kaydetti.
Bu dönemde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi ise yüzde 119,6 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 7,9 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 7,9 arttı.
Söz konusu ayda aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı.