Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 28,6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 28,6 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 28,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2020 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,9, inşaat ciro endeksi yüzde 7,2, ticaret ciro endeksi yüzde 31,1, hizmet ciro endeksi yüzde 12,3 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 0,4 azaldı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı Aralık ayında aylık yüzde 0,4 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2020 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,1, hizmet ciro endeksi yüzde 0,4 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 3,6, ticaret ciro endeksi yüzde 2,4 azaldı.