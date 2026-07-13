Toplam ciro mayısta yıllık yüzde 32,9 arttı

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TÜİK, 2026 yılı mayıs ayına ilişkin ciro endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamını kapsayan ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 36,6 ile sanayi sektöründe gerçekleşti. Hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 34,8, ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 31,8 ve inşaat sektörü ciro endeksi ise yüzde 23 yükseldi.

Aylık artış yüzde 3,1 oldu

Toplam ciro endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,1 artış gösterdi.

Aylık bazda inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 5,6 ile en güçlü artışı kaydederken, hizmet sektöründe yüzde 3,6, ticaret sektöründe yüzde 3 ve sanayi sektöründe yüzde 2,5 artış gerçekleşti.