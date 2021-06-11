Toplam ciro nisanda aylık bazda yüzde 1,8 geriledi
Tüm sektörleri kapsayan toplam ciro endeksi, nisan ayında yıllık bazda pandeminin yarattığı baz etkisiyle yüzde 97 artsa da bir önceki aya yüzde 1,8 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 96,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 120,4, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9, ticaret ciro endeksi yüzde 92,5, hizmet ciro endeksi yüzde 77,6 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 1,8 azaldı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Nisan ayında aylık yüzde 1,8 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,9 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1, ticaret ciro endeksi yüzde 5,4, hizmet ciro endeksi yüzde 2,7 azaldı.