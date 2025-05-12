Toplam ciro şubatta yıllık bazda yüzde 33,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mart ayına ilişkin ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 33,4 oranında artış gösterdi.

Sektörel bazda bakıldığında, sanayi sektöründe ciro endeksi yüzde 25,1 artış kaydederken, inşaat sektöründe artış oranı yüzde 26,3 olarak gerçekleşti. Ticaret sektöründe ciro yüzde 37,8 artarken, hizmet sektöründe ise yüzde 35,9’luk bir artış yaşandı.

Aylık ciro yüzde 4,2 arttı

Mart ayında toplam ciro endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,2 yükseldi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5 artarken, ticaret sektörü yüzde 5,8 artış kaydetti. Hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 oranında artış gösterirken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 4,6 oranında geriledi.