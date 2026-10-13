Toplanan inek sütü miktarı yüzde 9,5 arttı

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Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yılın ilk sekiz ayında da artış gösterdi. Ocak-ağustos döneminde toplanan süt miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 yükseldi.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 3,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 0,8 arttı. İçme sütü üretimindeki artış yüzde 4,8, tereyağı ve sadeyağ üretimindeki artış ise yüzde 7,5 oldu. Yoğurt üretimi ise aynı dönemde yüzde 0,9 geriledi.

Ocak-ağustos döneminde yıllık bazda inek peyniri üretimi yüzde 3,6, ayran ve kefir üretimi yüzde 7,6, yoğurt üretimi yüzde 7 ve içme sütü üretimi yüzde 8,2 arttı. Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 1,1 azaldı.

Aylık bazda yüzde 3,4 yükseldi

Temmuzda 987 bin 644 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yüzde 3,4 artarak 1 milyon 21 bin 399 tona çıktı.

İçme sütü üretimi de aylık bazda yükseldi. Temmuzda 130 bin 610 ton olan üretim, ağustosta yüzde 6,3 artışla 138 bin 885 tona ulaştı.