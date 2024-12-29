Toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlıklar başladı: İşçi ve memurlar zam beklentisinde

2023 Mayıs'ında imzalanan mevcut çerçeve protokolü, kamu işçilerinin 2025 ve 2026 yılları için zam oranlarını belirleyecek temel oluşturuyor.

Ağustos ayında başlayacak olan memur toplu sözleşme görüşmelerinde, 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş ve aylık zamları masaya yatırılacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, memurların, 2025 için öngörülen yüzde 6+5 zammın üzerine daha yüksek zam talepleri bekleniyor. Ayrıca, memurların ocak ayında alacakları sözleşme zammı ve enflasyon farkına ek olarak refah payı beklentileri de görüşmelerde önemli bir rol oynayacak.

Emeklilerin ek zam talepleri artıyor

Emekliler, özellikle memur emeklileri, memur toplu sözleşmelerine paralel olarak zam alırken, işçi ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam talep ediyor. Ocak ayında, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11-12, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16-17 oranında zam yapılması öngörülüyor.