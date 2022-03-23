Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubatta yüzde 12,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında Ocak ayına göre yüzde 12,2, 2021’in aynı ayına göre ise yüzde 12,3 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,7 ve traktörde yüzde 16,1 artarken minibüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 36,4, kamyonda yüzde 29,9, otomobilde yüzde 17,7, otobüste yüzde 12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 5,7 azaldı.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 43,1, motosiklette yüzde 15,6 ve kamyonda yüzde 5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32, traktörde yüzde 31,2, otomobilde yüzde 19,4 ve kamyonette yüzde 11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.

Kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 385 bin 84 oldu

TÜİK’in verilerine göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 25 milyon 385 bin 84 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

571 bin 505 adet taşıtın devri yapıldı

Bu yılın Şubat ayında 571 bin 505 adet taşıtın devri yapıldı. Şubat ayında devri (1) yapılan taşıtların yüzde 65,1'ini otomobil, yüzde 17,5'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerde Hyundai ilk sırada

Şubat ayında 34 bin 421 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,8'i Hyundai, yüzde 11,7'si Renault, yüzde 10'u Fiat, yüzde 9,5'i Toyota, yüzde 8,4'ü Dacia, yüzde 5’i Peugeot, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Honda, yüzde 4,4'ü BMW, yüzde 4,2'si Citroen, yüzde 4’ü Volkswagen, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 2,9'u Audi, yüzde 2,5'i Mercedes-Benz, yüzde 2,1'i Ford, yüzde 1,7'si Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 1,4'ü Seat, yüzde 0,8'i Nissan, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.

İlk 2 ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,3 azaldı

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde 142 bin 396 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,3 azalarak 142 bin 396 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,9 azalarak 6 bin 217 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 136 bin 179 adet artış gerçekleşti.