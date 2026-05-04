Trakya’da ihracatın lideri Tekirdağ oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, deniz ve kara yolu taşımacılığındaki avantajını sanayi gücüyle birleştiren Tekirdağ, nisan ayında 222 milyon 45 bin 750 dolarlık ihracatla Trakya’da ilk sırada yer aldı.

Bölgenin aynı dönemdeki ihracat performansında Kırklareli 12 milyon 538 bin 660 dolarla ikinci sıraya yerleşirken, Edirne 9 milyon 807 bin 50 dolarlık dış satımla üçüncü oldu.

En yüksek ihracat demirde

Sektörel dağılım incelendiğinde Tekirdağ’da en yüksek ihracat demir ve demir dışı metaller alanında gerçekleşti. Kırklareli ile Edirne’de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve bunların mamulleri öne çıkan sektörler arasında yer aldı.

Ülke bazında bakıldığında Tekirdağ’dan en fazla ihracat 35 milyon 479 bin 80 dolarla Almanya’ya yapılırken, Kırklareli’nden 1 milyon 453 bin 480 dolarlık ürün Gana’ya gönderildi. Edirne’den ise 1 milyon 552 bin 350 dolarlık ihracat Kosova’ya gerçekleştirildi.

Öte yandan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin ocak-nisan dönemindeki toplam ihracatı 815 milyon 557 bin 460 dolara ulaştı.