TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi yükselişine devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) Türk Lirası Reel Döviz Kuru Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Ocak ayında TÜFE bazında yüzde 4,1 artışla 75,44 puan olarak hesaplandı.

Buna göre, Türk Lirası Reel Döviz Kuru Endeksi Ocak ayı itibarıyla üst üste beşinci ayda da artış gösterdi. 2020 yılı Mart ayında görülen 75,60 seviyesinin ardından en yüksek rakama ulaşmış oldu.

TÜFE bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi Aralık ayında 67,12 puandan 72,47 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi

Yİ-ÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi ise Ocak ayında yüzde 2,4, artışla 99,03 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 96,65 puandan 96,73 puana revize edildi.

Gelişmekte Olan Ülkeler Bazlı Reel Efektif Endeksi 63,28 puandan 65,58 puana, Gelişmiş Ülkeler Bazlı Reel Efektif Endeksi 77,58 puandan 81,15 puana geldi.

Nominal Efektif Döviz Kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.