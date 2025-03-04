TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 5 ay sonra ilk kez geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında TÜFE bazlı yüzde 0,34 düşüşle 74,96 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, ABD doları bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,8 değer kazanırken, euro yüzde 2,35 oranında değer kazandı. Ayrıca, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,27 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,12 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Ocak ayında 75,44 puandan 75,30 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE Bazlı

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında yüzde 0,71 azalarak 98,30 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 99,03 puandan 99,01 puana revize edildi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.