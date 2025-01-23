TÜİK, 2023 yılına ait gayrisafi yatırım harcamalarını açıkladı

TÜİK, 2023 yılı ilişkin Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları verisini açıkladı.

Buna göre maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları 2023 yılında 4 trilyon 193 milyar TL oldu.

Sektör bazında yatırımlar

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamalarının 1 trilyon 330 milyar TL'si imalat sektöründe, 602 milyar TL'si toptan ve perakende ticaret sektöründe, 543 milyar TL'si ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

2023 yılında maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamalarının 2 trilyon 206 milyar TL'si makine ve teçhizata, 1 trilyon 287 milyar TL' si mevcut bina ve yapılara, 361 milyar TL'si inşaatlardaki ve binaların büyük tadilatlarına, 323 milyar TL'si araziye ve 17 milyar TL'si diğer maddi mallara yatırım harcamaları olarak gerçekleşti.

En çok makine ve teçhizata yatırım yapıldı

Maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcamaları içerisinde en yüksek pay, makine ve teçhizata yapılan yatırımlar oldu.

2022 yılında makine ve teçhizat yatırımlarının maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payı yüzde 51,9 iken 2023 yılında yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

2023 yılında maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcaması içindeki payının en yüksek olduğu ikinci alan ise yüzde 30,7 ile mevcut bina ve yapılardaki yatırımlar oldu.