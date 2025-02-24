TÜİK AÇIKLADI: Güven endeksi hizmet ve inşaat sektöründe azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, güven endeksi hizmet sektöründe ve inşaat sektöründe azaldı. Perakende ticaret sektöründe ise artış görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet, inşaat ve perakende sektörlerinde güven endekslerini açıkladı.
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,9 azalırken; perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 arttı. İnşaat sektöründe ise yüzde 2,7 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.