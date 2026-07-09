TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri mayısta yükselişini sürdürdü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 artış kaydetti.

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, mayısta malzeme endeksi aylık bazda yüzde 1,77, işçilik endeksi ise yüzde 2,04 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 28,62, işçilik maliyetleri yüzde 32 arttı.

Bina inşaatı maliyetleri yüzde 28,56 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,96, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,56 yükseldi.

Bu dönemde bina inşaatlarında malzeme endeksi aylık yüzde 2,08, işçilik endeksi yüzde 1,75 arttı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 26,93, işçilik maliyetleri yüzde 31,34 artış gösterdi.

Bina dışı yapılarda artış daha yüksek

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise mayısta aylık yüzde 1,60, yıllık bazda yüzde 34,06 arttı.

Söz konusu yapılarda malzeme endeksi aylık yüzde 0,85, işçilik endeksi yüzde 3,08 yükselirken, yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 33,91, işçilik maliyetleri ise yüzde 34,34 artış kaydetti.