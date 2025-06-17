Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, inşaat sektörünün alt kalemlerinde yıllık bazda artış dikkat çekerken, aylık bazda düşüş gözlendi.

Nisan 2025’te bina inşaatı üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,6 yükseldi. Bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,9’luk artış kaydedilirken, özel inşaat faaliyetlerinde ise yüzde 7,5 oranında büyüme yaşandı.

Aylık bazda düşüş gözlendi

Öte yandan, aylık verilere bakıldığında, toplam inşaat üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. Alt kalemlerde de benzer bir düşüş söz konusu. Bina inşaatı yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 1,1 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,0 oranında geriledi.