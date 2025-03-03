TÜİK açıkladı: Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Son dakika...Şubat ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre mart ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranı yüzde 53,83 oldu.
Son dakika gelişmesi...TÜİK, şubat ayının enflasyon verilerini açıkladı.
TÜİK'e göre şubat enflasyonu yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 53,83 olarak gerçekleşti. Mart ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 53,83 seviyesini aşamayacak.
Şubat ayında oran neydi?
Şubat ayı kira artış tavanı yüzde 56,35 olarak kaydedilmişti.
Kira artış oranı hesaplaması:
Mevcut kira bedeli: 27 bin TL
Kira artışı yapılacak ay: Mart 2025
Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 53,83
Kira artış tutarı: 14 bin 534 TL
Aylık yeni kira tutarı: 41 bin 534 TL