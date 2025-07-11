TÜİK açıkladı: Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Dış Ticaret Endeksleri, Mayıs 2025' bültenini yayımladı.

Verilere göre ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artış gösterdi. Bu artışta en dikkat çekici kalem gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 10,5’lik yükseliş oldu. Ham maddeler (yakıt hariç) yüzde 5,8, imalat sanayi (gıda, içecek, tütün hariç) ise yüzde 3,2 arttı. Yakıt ürünlerinde ise yüzde 16,3’lük düşüş yaşandı.

İhracat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,5 oranında azaldı. Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 9,5, ham maddelerde yüzde 4,9, yakıtlarda ise yüzde 8,9 oranında düşüş gözlemlendi. Buna karşın imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) miktar endeksi yüzde 2,7 artış kaydetti.

İhracat birim değer endeksi geriledi

İthalat tarafında birim değer endeksi yüzde 0,3 geriledi. Gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 18,9’luk bir artış olurken; yakıtlarda yüzde 14,4, ham maddelerde yüzde 1,1, imalat sanayinde ise yüzde 0,1 oranında azalma görüldü.

İthalat miktar endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. Buna rağmen gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 6,7, ham maddelerde yüzde 2,2, yakıtlarda ise yüzde 3,7’lik düşüş yaşandı. İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) miktar endeksi yüzde 4,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Nisan ayında 143,7 iken 2025 Mayıs ayında yüzde 12,6 oranında artarak 161,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Mayıs ayında 158,6 iken 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 3,6 oranında artarak 164,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Nisan ayında 138,0 iken 2025 Mayıs ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 128,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Mayıs ayında 122,5 iken 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 9,5 oranında artarak 134,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Mayıs ayında 89,1 oldu

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Mayıs ayında 86,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,9 puan artarak, 2025 yılı Mayıs ayında 89,1 oldu.