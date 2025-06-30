TÜİK açıkladı: Mayıs ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı 'Hizmet Üretici Fiyat Endeksi' (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

Endeks, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, Aralık 2024’e göre yüzde 21,42, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 38,16 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise yıllık artış yüzde 48,65 olarak gerçekleşti.

En düşük yıllık artış ulaştırmada

Yıllık bazda en düşük artış yüzde 31,33 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görülürken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 38,38, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 46,69, gayrimenkul hizmetleri yüzde 43,04 oranında yükseldi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,69, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 43,68 oranında artış kaydedildi.

Aylık en yüksek artış gayrimenkulde

Aylık değişimlere bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,13, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,12 artış yaşandı. Gayrimenkul hizmetlerinde aylık artış yüzde 7,41 ile en yüksek seviyeye ulaştı. İdari ve destek hizmetlerdeki artış ise yüzde 3,80 olarak kaydedildi.