TÜİK açıkladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,38 artış gösterdi.

TÜFE göstergeleri

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 3,69, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 3,42 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 6,1, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,5, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 2,1 ve hizmette yüzde 4,59 arttı.

Aralık ayı verileri

TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin söz konusu verilerde de revizyona gitti.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ocakta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle oldu: