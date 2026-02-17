TÜİK açıkladı: Mutluluk endeksi yükseldi, hayat pahalılığı ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 18 yaş ve üzeri bireylerde mutluluk oranı 2024’te yüzde 49,6 iken 2025’te yüzde 53,3 oldu. Aynı dönemde mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 14,5’ten yüzde 13’e düştü.

Cinsiyete göre bakıldığında, mutluluk oranı erkeklerde yüzde 51,4’e, kadınlarda ise yüzde 55,1’e yükseldi. Kadınların erkeklere kıyasla daha mutlu olduğu gözlendi. Yaş grupları itibarıyla en yüksek artış 7,1 puanla 55–64 yaş grubunda gerçekleşti.

Mutluluk oranı tüm yaş gruplarında artış gösterdi.

Evli bireyler daha mutlu

Araştırmaya göre evli bireyler, evli olmayanlara kıyasla daha yüksek mutluluk düzeyine sahip. 2025’te mutlu olduğunu belirten evlilerin oranı yüzde 56,9 olurken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6’da kaldı. Evli kadınların mutluluk oranı yüzde 59,6 ile evli erkeklerin (yüzde 54,2) üzerinde gerçekleşti.

Mutluluğun kaynağı aile ve sağlık

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler arasında aile yüzde 69 ile ilk sırada yer aldı. Aileyi çocuklar, kişinin kendisi ve eşi izledi. Değerler bazında ise bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti. Sağlığı; sevgi, başarı, para ve iş takip etti.

Geleceğe umut yüksek, hayat pahalılığı ilk sırada

Kendi geleceğinden umutlu olduğunu belirtenlerin oranı 2025’te yüzde 67,1 oldu. Bu oran kadın ve erkeklerde neredeyse aynı seviyede gerçekleşti. Ortalama yaşam memnuniyeti puanı ise 2024 ve 2025 yıllarında 5,7 olarak sabit kaldı.

Kamu hizmetlerinde en yüksek memnuniyet yüzde 74,1 ile asayiş hizmetlerinde ölçülürken, ulaştırma ve sağlık hizmetleri de üst sıralarda yer aldı. Buna karşılık, ülkenin en önemli sorunu olarak hayat pahalılığı yüzde 31,3 ile ilk sırada gösterildi. Hayat pahalılığını yoksulluk ve eğitim izledi.