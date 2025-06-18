TÜİK açıkladı: Nisan ayı dış ticaret endeksleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2025' bültenini yayımladı. Verilere göre, Nisan ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 oranında arttı.

Alt kalemlere bakıldığında, birim değer endeksi gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 11,0; yakıt hariç ham maddelerde yüzde 5,1; imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 3,7 oranında artarken, yakıtlarda yüzde 17,6 oranında azalma görüldü.

İhracat miktar endeksi yıllık bazda yükseldi

İhracat miktar endeksi ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 4,4 yükseldi. Miktar bazında en dikkat çekici artış yüzde 8,3 ile imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yaşandı. Öte yandan, gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 4,7; yakıt hariç ham maddelerde yüzde 0,9 düşüş gözlenirken, yakıtlarda yüzde 0,6 oranında artış kaydedildi.

İthalat birim değer ve miktar endeksinde artış

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3 arttı, yakıtlarda yüzde 11,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 arttı.

İthalat miktar endeksi ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Mart ayında 159,9 iken 2025 Nisan ayında yüzde 10,3 oranında azalarak 143,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Nisan ayında 148,2 iken 2025 yılı Nisan ayında yüzde 5,4 oranında azalarak 140,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Mart ayında 132,0 iken 2025 Nisan ayında yüzde 5,0 oranında artarak 138,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Nisan ayında 135,5 iken 2025 yılı Nisan ayında yüzde 3,2 oranında artarak 139,8 oldu.

Dış ticaret haddinde artış gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Nisan ayında 86,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan artarak, 2025 yılı Nisan ayında 88,4 oldu.