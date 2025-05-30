TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin hizmet üretici enflasyonu (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

H-ÜFE 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,28 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 41,47, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 43,04, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,74, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 41,73,, idari ve destek hizmetlerde yüzde41,82 artış gerçekleşti.



H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 4,30 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,77 artış gerçekleşti.