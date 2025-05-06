TÜİK açıkladı: Nisan ayına ait mevsim etkilerinden arındırılmış aylık enflasyon belli oldu!
TÜİK, nisan ayına ait mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış genel TÜFE Nisan ayında, aylık yüzde 2.65 oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış genel TÜFE Nisan ayında, aylık yüzde 2.65 oldu.
Mart ayında 2,61, şubatta yüzde 2,28 artış olmuştu.