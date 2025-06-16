TÜİK açıkladı! Nisan ayında ücretli çalışan sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Nisan ayına ilişkin ücretli çalışan verilerini yayımladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 oranında artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı yaklaşık 400 bin arttı

Geçen yıl nisan ayında 15 milyon 289 bin 223 olan toplam ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 15 milyon 658 bin 462’ye yükseldi. Böylelikle 369 bin 239'luk bir artış yaşanmış oldu.

Sektör bazlı incelendiğinde ise yıllık değişim oranları dikkat çekti. Nisan 2025 itibarıyla sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 1,3 oranında düşerken, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,6 artış kaydedildi.

Ücretli çalışan sayısında aylık artış

Aylık karşılaştırmada da artış sürdü. Nisan ayında bir önceki aya göre toplam ücretli çalışan sayısı yüzde 0,7 oranında yükseldi.

Alt sektörlerdeki aylık değişimlerde en fazla artış inşaatta

Alt sektörlerdeki aylık değişimlere bakıldığında, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 2,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,6 oranında arttı.